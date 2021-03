Bombaški napad: Poginulo četvoro u Somaliji

Zvaničnici su naveli da je bomba eksplodirala na ulici i da su žrtve ulični prodavci.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali se sumnja na ekstremističku grupu Al Šabab.

Five people killed in car bomb attack in Somalia’s capital city https://t.co/Osbn1TsIpQ

Drugi detalji nisu saopšteni.

A roadside bomb explosion targeting a vehicle carrying Deynile district secretary Mahad Sharawe kills at least five civilians, including women near a busy market in Mogadishu, #Somali capital - police. pic.twitter.com/6GJhVuV4uW

— Garowe Online (@GaroweOnline) March 29, 2021