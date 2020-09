Bolesnog sina bacio u more zbog novca od osiguranja

Muškarac iz Kine uhapšen je nakon što je uhvaćen na jednom snimku kako gura svog mentalno zaostalog sina u more, u pokušaju da iscenira nesreću kako bi tražio novac od osiguranja.

Otac, poznat samo po prezimenu Jang, prijavio je policiji da je njegov sin pao u vodu i nestao u ponedeljak u Hajnanu, prenose kineski mediji. Kasnije je priznao zvaničnicima da je lažirao nestanak svog sina "koji je bio težak teret za porodicu".

Policija je pronašla tijelo 38-godišnjeg sina i uhapsila osumnjičenog, a istraga je u toku, navodi Daily mail.

Policija je u ponedjeljak dobila informacije od oca (64) da je njegov bolesni sin upao u more i nestao. Tokom istrage su istražitelji pronašli snimak bezbjednosnih kamera na kom se vidi da je čovjek gurnuo sina sa doka u more. Sumnjivo je bilo i to što je otac bio neobično smiren. Jang je prvo negirao optužbe, ali je kasnije priznao da je sve isplanirao u nadi da će prikupiti novac od osiguranja.

Na doku se nalazio i jedan rođak, kom je osumnjičeni čovjek dao 6.000 juana (880 dolara) kako bi mu pomogao u zločinu.