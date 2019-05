Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj /IATA/ očekuje da bi avion "boing 737 maks" mogao da bude vraćen u upotrebu u avgustu, saopštio je danas generalni direktor ove organizacije Aleksandre de Žunijak.

On je rekao da konačnu odluku o tome donose regulatori.

"Boing 737 maks" je prizemljen u čitavom svijetu u martu poslije pada aviona ovog tipa u Etiopiji i pogibije 157 ljudi, što je bila druga fatalna nesreća ovog modela u periodu od pet mjeseci.

"Ne očekujemo ništa u narednih 10 do 12 sedmica u vezi sa povratkom u upotrebu. Ali to nije u našim rukama. To je u rukama regulatora", rekao je De Žunijak novinarima u Seulu.

IATA planira da za pet do sedam sedmica organizuje samit sa avioprevoznicima, regulatorima i proizvođačem radi diskusije o tome šta je potrebno uraditi da bi "737 maks" bio vraćen u službu.