Blokiran Glazgov: Javljeno da su ljudi izbodeni na ulici, grad pod opsadom

Policija u Glazgovu blokirala je centar grada i provjerava prijavu o napadu nožem, u kom je navodno ranjeno najmanje šestoro ljudi.

Serious police presence in West George Street, Glasgow just now. Armed police entering a building. Anyone know what’s going on? pic.twitter.com/aplqcywWrN

— Adele Mills (@MillsAdele) June 26, 2020

Više od 20 patrola i pripadnici specijalnih jedinica su na licu mjesta, a deo grada je totalno blokiran.

Ljudi kojima je rečeno da se sklone sa ulica tvrde da su čuli da je neko nožem ubadao ljude.

Armed police dealing with an ongoing incident in #Glasgowpic.twitter.com/IM65AK7eah — Intel Air & Sea (@air_intel) June 26, 2020

Na licu mjesta su i kola hitna pomoći, a ljekari su u zaštitnim odijelima.