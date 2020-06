Čitav svijet ovih dana podržava pokret Black Lives Matter, nastao tokom protesta zbog brutalnog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda ali, kako to obično biva, nije sve crno ili bijelo.





Prema izvještajima koji stižu iz Amerike i snimcima na društvenim mrežama, postoji velika upasnost da se ovaj pokret pretvori u svoju suprotnost, pdnosno neku vrstu crnačkog Kju Kluks Klana koji će proganjati i maltrerirati bijelce!

Na nasilje se odgovara nasiljem i to mnogima u Americi čak i smeta, ali pojedine scene koje su zabilježene u američkim gradovima izazivaju jezu. Tamnoputi mladići brutalno tuku bijele dječake, dok policija mirno prolazi i ne preduzima ništa. Da li je to rešenje? Da li je to ono što bi Džordž Flojd želio da se desi? I da li za to ogromne pare daju brojne organizacije i poznate ličnosti koje finansiraju Black Lives Matter.

U Americi sve su glasnije i teorije zavjere prema kojima je sve što se dešava unaprijed osmišljeni scenario moćnika koji žele da iskoriste nestabilnost i strah, dodatno pojačan čudnim Trampovim odlukama u vezi virusa korona, i pozicioniraju svog čovjeka u Beloj kući. A izbori su blizu.

