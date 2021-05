Bjeloruski KGB: Protaševič imao terorističke aktivnosti u Ukrajini

Odvojeni odred posebne namjene Azov (poznat i kao puk Azov) Nacionalne garde Ukrajine u Rusiji je prepoznat kao teroristička organizacija.

- Nesporno je da se ova osoba u potpunosti poklapa sa definicijom terorista, borca plaćenika, učesnika krvavih događaja u zloglasnom bataljonu Azov, povezanih sa zvjerstvima i smrću civila na jugoistoku Ukrajine. I to nisu samo naši podaci i podaci iz istrage, već i činjenice predstavljene u medijima sa ličnim priznanjima Protaševiča, koje su široko dostupne - rekao je Tertel.

Bivši zamjenik Vrhovne rade Ukrajine, Andrij Bilecki, osnivač puka Azov, potvrdio je da je Protaševič bio u redovima te jedinice, prenosi ruska Gazeta.

- Da, Roman se zaista zajedno sa Azovom i drugim vojnim jedinicama, borio protiv okupacije Ukrajine. Bio je sa nama u Širokinu, gdje je ranjen. Ali njegovo novinarsko oružje nije mitraljez, već riječ - rekao je Biletski.

Informacija da je osnivač Nexte bio u Azovu pojavila se nakon što je medij objavio naslovnicu magazina "Black Sun", na kojoj pozira muškarac u vojnoj uniformi ukrajinske armije sa oznakom Azov, sličan Romanu Protaševiču.

Istovremeno, u ukrajinskim medijima pojavila se informacija da se Protaševič nikada nije borio u sastavu Azova, a na fotografiji je druga osoba - Andrej Snitko, koji je 2014. godine poginuo od eksplozije bombe u bitkama za Ilovajsk.

Ranije je šef KGB-a u Bjelorusiji rekao da je Protaševič svjedočio o "sponzorima i kupcima".

Fotografija je lažna?

Mnogi sumnjaju da je fotografija, na kojoj je navodno Protaševič u vojnoj uniformi sa oznakom Azova, lažna, a sa tim se slaže i novinar Aleksej Kuzmenko.

Kuzmenko, koji radi za međunarodnu grupu istražitelja Bellingcat, provjerio je fotografiju u fotošopu koristeći specijalan program.

Thread. Re Protasevich and Azov. Here's what's out there to be analyzed against other evidence, commentary: 1st photo is Protasevich, 2nd photo is the cover of Azov's "Black Sun" publication July 2015 issue #15. 3rd photo is what @azure says: "0.70 confidence" (that's high-ish). pic.twitter.com/ucrjma8GEd

— Oleksiy Kuzmenko (@kooleksiy) May 25, 2021