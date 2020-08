Policijske jedinice su se, takođe, rasporedile i oko zgrade predsjedničke administracije.

Police arrests a man in Independence avenue in #Minsk #Belarus #Минск #беларус #Belarusprotests pic.twitter.com/c0likshXaL

Tamo je parkirano preko 10 autobusa sa interventim policijskim jedinicama, a dopremljena je i oprema posebne namjene koja se koristi za rasturanje demonstracija.

U međuvremenu, broj demonstranata raste.

Kako TASS procjenjuje u centru grada i drugim dijelovima Minska ima nekoliko hiljada ljudi.

U Bjelorusiji su održani predsjednički izbori 9. avgusta, a sadašnji predsednik Aleksandar Lukašenko osigurao je novi mandat sa 80,08 odsto glasova, dok je njegova glavna rivalka Svetlana Tihanovskaja dobila 10,09 procenata podrške birača.

Nakon objavljivanja rezultata izbora, u mnogim gradovima širom zemlje izbili su masovni protesti koji su u nekim slučajevima eskalirali u sukob sa policijom.

Protesti se održavaju od nedjelje.

City of Grodno took to the streets pic.twitter.com/fXEJfQ7zMG

— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 13, 2020