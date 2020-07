Bivši šef Pentagona: Vanzemaljci postoje

Ono što smatramo NLO-ima možda su tajne tehnologije država sukobljenih na zemlji, tako da je nemoguće tvrditi da su NLO-i bezopasni, rekao je Luis Elizondo, bivši šef tajne američke Vladine agencija zadužene za istraživanje NLO-a. Zato bi svi lideri trebalo da sarađuju kad je riječ o ovakvim pojavama kako bi se preduprijedili nesporazumi, smatra on.

Ne može se poreći da je Amerika fascinirana NLO objektima. Međutim, zanimanje za NLO mnogo je veće jer ljudi svuda prijavljuju ove slučajeve i opisuju ih kao slične jedni drugima, piše Lajv sajens.

"Iako neki označavaju NLO kao vanzemaljske svemirske letelice, taj termin jednostavno opisuje vazdušne objekte za koje nema objašnjenja. Jedna od opcija je da oni predstavljaju tehnologiju neprijateljskih ljudskih izvora, tako da je nemoguće sa sigurnošću reći da su NLO-i bezopasni, rekao je Elizondo. Procjena potencijalnih prijetnji koje predstavlja NLO stoga bi trebala da uključuje saradnju lidera širom svijeta, rekao je Elizondo Luis, koji je sada direktor za globalnu sigurnost i posebne programe na Akademiji umetnosti i nauke Stars, privatnoj agencija koja traga za dokazima o NLO-ima.

"Mislim da nema sumnje da takve stvari postoje", rekao je.

"Znamo da su tamo - imamo neke od najboljih tehnologija na svijetu koje su potvrdile njihovo postojanje". Ali odakle potiču ovi predmeti, koje su njihove mogućnosti i koje su namjere onoga ko ih je možda poslao.

NLO-i su poznati i kao neidentifikovani vazdušni fenomeni, a američka vlada prikuplja izvještaje o ovim zagonetnim objektima od 1950-ih u Projektnoj plavoj knjizi Vazduhoplovstva, od 1952 do 1969, i preko Nacionalnog istražnog komiteta za vazdušne pojave, federalne agencije koja je sastavljala izveštaje o susretima sa NLO-om od 1950-ih do 1980-ih.

Projektna Plava knjiga istražila je više od 12.000 izveštaja o viđenju NLO-a. Pokazalo se da je većina njih pogrešna identifikacija aviona, balona, oblaka ili zvijezda, ali 700 incidenata je ostalo neriješeno.

"Dugogodišnja stigma i vladina tajnovitost oko NLO-a ohrabrili su ljude da odbace ove priče kao prevaru ili šalu. Ali sve dok porijeklo i potencijal tek nekoliko tih objekata ostanu nepoznati, bilo bi glupo ne shvatati ih ozbiljno", objasnio je Elizondo.

"Nešto je na našem nebu i ne znamo šta je, ne znamo odakle je. Je li to problem?! Iz perspektive nacionalne bezbjednosti, da, to je problem", rekao je. "Moramo shvatiti šta je ovo kako bismo utvrdili da li je prijetnja."

Elizondovo učešće u Programu Pentagona dovelo ga je do saznanja da birokratija sistema ne daje podatke javnosti, čuva ih u tajnosti zanemarujući rizike koje potencijalni NLO-i mogu predstavljati. "To me je zaista natjeralo da podnesem ostavku", rekao je on.

Nema elegantnih rešenja

Mnoge slučajeve NLO-a koje je istraživao Pentagon zabilježili su pripadnici vojske u ograničenom vazdušnom prostoru. Među njima su bila i tri susreta u vazduhu koje su američki piloti snimili 2004. i 2015. godine. Snimci su zvanično deklasifikovani i objavljeni na internetu 27. aprila. Druge instance su uključivale neidentifikovane fenomene koji lete brzinom koja je djeluje kao hiperzvučna brzina - više od pet puta veća od brzine zvuka.

Nijedan od objekata nije imao vidljiva krila ili druga sredstva za pogon. Štaviše, činilo se da izvode manevre koji bi ih podvrgli sili čak 700 puta većoj od gravitacije ili 700G, rekao je Elizondo. Da bi se to objasnilo, pilotske kabine mogu izdržati samo oko 18G prije pucanja, a ljudi obično mogu da izdrže samo nekoliko sekundi 9G prije nego što izgube svijest, jer gravitacija uvlači krv u ekstremitete, a prestaje dotok kiseonika u mozak, prema PBS-u.