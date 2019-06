Bivši plaćenik priznao: Namjerno smo širili sidu, cilj je bio istrebljenje naroda VIDEO

Prema riječima tog plaćenika, postojao je čitav tim takvih ljudi koji su se u Јužnoj Africi predstavljali kao ljekari, koji su potom zarazili crne Јužnoafrikance HIV-om. Cilj je bio uništili crnu rasu, da bi bijelci bili većina.

Јužnoafrička Republika sada ima jednu od najgorih epidemija HIV-a na svijetu, sa 7,1 miliona ljudi, ili nešto manje od 19 odsto stanovništva, koji žive s tim virusom. Crno stanovništvo u Јužnoj Africi nesrazmjerno je zahvaćeno tom bolešću, prenosi i hrvatski portal "Dnevno" pisanje "Gardijana".

Tvrdnje da su bijeli plaćenici aktivno širili sidu po južnoj Africi osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka objavljene su u dokumentarcu "Cold Case Hammarskjold", koji je ove godine premijerno prikazan na filmskom festivalu "Sandens", navodi Sputnjik.

Flashback: They did not try, they accomplished it. Africa has the highest cases of HIV/Aids in the world. Over 64%, roughly over 24 million of the Africans have been infected w/the Virus. Makes you wonder about the Ebola virus. https://t.co/QnaGJpDOb6

