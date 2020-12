Bivši meksički guverner likvidiran u toaletu restorana

Bivši guverner meksičke države Halisko, koji je ubijen u petak ujutro, likvidiran je u kupatilu restorana na plaži risorta Puerto Valjarte.

Zvaničnici su rekli da je Artistotela Sandovala upucao s leđa neidentifikovani napadač, dok je njegovo obezbjeđenje bilo napolju.

Pucnjava je nastavljena i dok su telohranitelji pokušavali da prebace Sandovala u bolnicu, prenio je AP.

Aristóteles Sandoval, former governor of the Mexican state of Jalisco, was murdered this morning by armed assailants inside #District5 bar in #PuertoVallarta. #aristoteles #jalisco #mexico #cjng #mencho #bodyguard #escolta #guardaespalda #aristotelessandoval pic.twitter.com/Y7iSEU8GXG

— CMF Global Risk (@CMF_GlobalRisk) December 18, 2020

Sandoval je bio guverner od 2013. do 2018. godine, ali je bio u sjenci Halisko kartela, koji je postao jedan od najmoćnijih u državi, sijući smrt i osvetu, dodaje AP.