Bivši malezijski kralj i ruska misica razveli se zbog njenog seksa u bazenu 

Bivši kralj Malezije razveo se od svoje supruge, ruske misice, samo nekoliko nedjelja nakon rođenja sina, prenijeli su svjetski mediji.

Ova vijest pojavila se uprkos tome što je bivša mis Moskve Riana Oksana Voevodina (27) nedavno na društvenim mrežama govorila o svom bajkovitom braku i životu.

Iznenađujuće vjenčanje između sultana Muhameda V iz Kelantana (50) i ruske ljepotice u ruskoj prestonici prošlog novembra zapanjilo je Malezijce, jer se on morao odreći prestola da bi je oženio.

Međutim, sada potvrda o razvodu ukazuje na to da je bivši kralj, koji je napustio monarhiju nakon otkrića o seksu njegove supruge u bazenu u televizijskoj emisiji, prekinuo vezu.

Razvod je registrovan kao konačan 1. jula ove godine, objavio je medij u Kuala Lumpuru. Sertifikat, koji nosi kelantanski državni grb, ukazuje na to da je razvod učinjen kroz izgovaranje reči "talak" tri puta - najteži i nepovratni oblik razvoda u islamu.

Sertifikat je kopija koja se daje ženi, tvrdi medij i glasi na njeno djevojačko prezime, Gorbatenko.

Kao datum razvoda navodi se 22. jun i piše da je obavljen u Singapuru. Da podsjetimo, njihov sin rođen je samo mjesec dana ranije, 21. maja.

Par se vjenčao 7. juna prošle godine na muslimanskoj ceremoniji koja je bila tajna. Njihova veza je izašla na vidjelo kada su održali raskošno drugo vjenčanje u moskovskoj koncertnoj dvorani.

Za sada se ruska mlada nije oglašavala o ovome na društvenim mrežama.

U januaru je bilo spekulacija da je njihov brak zapao u krizu, ali je to negirao njen otac, Andrej Gorbatenko.

"To su gluposti, ne čitam vijesti, ali to bih valjda znao," rekao je tada on.

Ni iz palate se za sada još uvijek niko nije oglasio.