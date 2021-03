Bivša Bajdenova pomoćnica o Putinu - "Lavu ne mora da se govori da je on lav, on jednostavno to jeste"

Gruba izjava američkog predsjednika o Vladimiru Putinu stavila je zemlje NATO-a pred težak izbor – da li da podrže ili odbace stav Vašingtona, piše švedski list "Svenska dagbladet".

Istovremeno, bivša senatorka i nekadašnja pomoćnica Džoa Bajdena Tara Rid uporedila je Putina sa – lavom. Govoreći o grubim Bajdenovim riječima upućenim ruskom lideru, bivša senatorka je u intervjuu za "RT" napravila poređenje Putina i lava.

- Predsjednik Putin... Znate, lavu ne mora da se govori da je on lav, on jednostavno to jeste. Mnogi drugi Amerikanci i ja smatramo njegovu reakciju mirnom i opuštenom. I to je zaista olakšavajuće jer nama, građanima Amerike, uopšte ne treba rat sa Rusijom. To je apsurd i propaganda - rekla je Rid koja je prošle godine dospjela u žižu javnosti nakon što je optužila Bajdena za silovanje.

Podsjetimo, nove tenzije u rusko-američkim odnosima rasplamsale su se nakon nedavnog intervjua američkog lidera Džoa Bajdena kada je potvrdno odgovorio na pitanje da li svog ruskog kolegu Vladimira Putina smatra ubicom. Takođe je rekao i da će Vladimir Putin platiti cijenu za to što se, kako tvrdi Vašington, Rusija uplela u američke predsjedničke izbore prošle godine.