"Bio fin i lijepo vaspitan mladić": Brenton Tarant - od ličnog trenera do masovnog ubice

Nakon vijesti da je Tarant optužen zbog smrti 49 osoba u dvije džamije, stanovnici australijskog gradića Graftona su bili u šoku.

Trejsi Grej, menadžerka teretane “Big River” potvrdila je da je čovjek koji je izvršio stravičan napad i prenosio ga uživo preko Fejsbuka bio njihov nekadašnji radnik.

Ona je rekla da je on radio u teretani u periodu od 2009. do 2011. godine, nakon što je završio srednju školu.

– Bio je veoma posvećen lični trener. Radio je u našem programu koji je nudio besplatne treninge djece u zajednici i bio je veoma strastven povodom toga – rekla je Grejeva, piše ABC.

Ona je izjavila i da joj Tarant nije izgledao kao neko koga zanima vatreno oružje. Podsjećanja radi, u automobilu u kome se nalazio Tarant kada je uhapšen, nađeno je najmanje šest poluautomatskih pušaka.

Opisala ga je kao vrijednog radnika koji je mnogo vježbao i naslijedio interesovanje za fitnes od svog oca.

– Iskreno, ne mogu da vjerujem da bi neko sa kim sam vjerovatno imala svakodnevne kontakte i sa kim sam razgovarala bio sposoban za nešto tako ekstremno – rekla je ona.

U aprilu 2010, njegov otac je iznenada umro od raka kada je bio star 49 godina, što je navelo Taranta da krene na sedmogodišnje putovanje po svijetu.

Njegovi bivši prijatelji nagađaju da je upravo na tom putovanju “možda radikalizovan”.

– Mislim da se nešto u njemu promijenilo u toku tih godina koje je proveo preko mora – rekla je njegova bivša šefica.

Tarant je posjetio Evropu i dijelove istočne i jugoistočne Azije. Između ostalog, posjetio je i Pakistan i Sjevernu Koreju.

Članovi njegove porodice koji i dalje žive na području Graftona su u šoku i pomažu policiji u njihovim istragama, preneo je Sky News.

#BREAKING A gunman has opened fire at a mosque in Christchurch, New Zealand, with reports of casualties and police urging residents to stay indoors. pic.twitter.com/wJIUyj3pMC

Tarant je sam sebe, u manifestu koji je objavio na internetu prije početka pokolja, opisao kao potomka Britanaca i “običnog bijelog muškarca iz obične porodice”, rođenog u Australiji u radničkoj porodici niskog prihoda.

Rekao je da je “stigao samo na Novi Zeland da bi tu privremeno živio dok sam planirao i trenirao”, ali je onda odlučio da tamo izvrši napad.

Napisao je da će izvršiti napad na muslimane kako bi im se osvetio za terorističke napade u Evropi.

U manifestu je naveo kako je želio da pokaže “osvajačima da naša zemlja nikada neće biti njihova” da je “naša domovina naša” i da “dok bijeli ljudi žive, oni nikada neće zamijeniti naše ljude”.

One of the shooters was named Brenton Tarrant

These are what were written on his mags and gun. pic.twitter.com/ELnty4weJq

— Z (@_Rephl3x_) March 15, 2019