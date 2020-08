Bil Gejts upozorio na još jednu veliku opasnost koja bi mogla postati smrtonosnija od koronavirusa

Na svom blogu Bil Gejts je upozorio na opasnosti od klimatskih promjena zbog kojih bi ljudske žrtve i finansijski troškovi u budućnosti mogli biti mnogo veći od onih koje je uzrokovao koronavirus, prenosi Dnevnik.hr.

Bil Gejts je godinama upozoravao na potencijalnu opasnost od smrtonosnog virusa koji bi mogao uzeti milione života i na globalnu nepripremljenost na pandemiju.

Većina ljudi je na ta upozorenja samo odmahivala rukom, smatrali su da je to scenario nekog filma katastrofe, ali ne onim koji bi mogli da dožive u stvarnom životu. Situacija s koronavirusom pokazala je da je Gejts, nažalost, bio u pravu, a dok jedni slušaju njegove savjete o načinu borbe protiv pandemije, pobornici teorije zavjera na njega gledaju kao na nekog "masterminda" koji stoji iza “lažne” pandemije s ciljem prisilnog vakcinisanja i čipovanja ljudi, prenosi Dnevnik.hr.

Na svom blogu ove sedmice Gejts je upozorio na još jednu veliku opasnost koja bi vremenom mogla postati smrtonosnija i opasnija i od koronavirusa. Riječ je o vrlo aktuelnoj temi posljednjih godina – klimatskim promjenama. Gubitke života i propast koje danas uzrokuje pandemija u budućnosti bi mogla izazvati promjena klime.

Do tog zaključka Gejts je došao na osnovu smrtnosti od koronavirusa koja, kako je napisao na svom blogu, iznosi 14 osoba na 100.000 ljudi. Zbog porasta temperature tokom sljedećih 40 godina očekuje se isti porast smrtnosti kao i od korone. Do kraja 21. vijeka ti brojevi će se povećavati i dalje, pa bi smrtnost s 14 trebalo da se poveća na 73 osobe na 100.000 ljudi. Ali ako se emisije gasova staklene bašte smanje, očekuje se smrtnost od 10 osoba na 100.000 ljudi. Do 2060. klimatske promjene mogle bi postati smrtonosne kao i COVID-19, a do 2100. mogle bi biti pet puta smrtonosnije, napisao je Gejts.

Ekonomski učinak klimatskih promjena biće kao da se pandemija dešava jednom u svakih deset godina jer će troškovi nastali zbog klimatskih promjena i ulaganja kako bi se negativni uticaji promjene klime smanjili biti jako veliki.