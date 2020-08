Bez premišljanja skočio u more i spasio troje djece, ali se nije izvukao: Njegovi mališani ostali bez oca heroja

On je telefonirao sa suprugom Monikom kad je vidio da su djeca u nevolji.

"Čekaj, vidim tamo neku djecu u moru, mislim da nešto nije u redu", bile su njegove posljednje riječi.

Djecu je spasio, ali je pritom izgubio život.

This Polish man orphaned 3 children. He drowned after rescuing 3 other children from the sea in the Netherlands. Heroism. Sacrifice. If the Heavens existthe hero Marcin Kolczynski has 6 children now. Rest in peace brother https://t.co/iMVTCEbK2H

— Greg Lewicki (@GregLewicki) August 8, 2020