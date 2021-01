Bekjarev zlostavljao studentkinje? Glumac Darko Ivić: Ne želim da potvrdim jer je mrtav

Miroslav Aleksić nije jedini zlostavljač u svijetu glume, otkriva mladi glumac Darko Ivanić, koji je, kaže, od jednog poznatog glumca i profesora doživio maltretiranje, a iz svega što je prethodno naveo u objavi na društvenim mrežama jasno je da se radi o pokojnom Ivanu Bekjarevu, piše štampano izdanje lista Objektiv.

"Taj čovjek je i prije sukoba sa mnom imao problema sa zakonom. Mislim da je vrlo jasno o kome pričam, ali ne želim da potvrdim o kome se radi jer je čovjek mrtav. Ovo sam uradio kako bih proširio svijest budućim studentima glume da se nasilje ne svodi samo na optužbe za seksualno zlostavljanje, već ima i drugih vidova maltretiranja, od ucjenjivanja i uslovljavanja, pa sve do psihičke torture. I meni se kao muškarcu nešto slično dogodilo, dakle, nisu samo žene bile na meti nasilnika”.

"Neke djevojke sa moje klase takođe su doživjele od njega neki vid nasilja, ali na njima je da se oglase ako žele. Znao je da treniram borilačke vještine, pa je pokušavao da me izvede iz takta, kako bi on dobio opravdanje za svoje postupke, pretpostavljam. Ja se na to nisam navukao. Mene je samo iznenadilo da čovjek tog renomea može tako nešto da uradi. To vam je ista priča kao i u slučaju Mike Aleksića, samo što ja Miku nisam poznavao. Ovdje kod nas je sve to bilo tumačeno kao šala. Inače, on je dva puta dobijao otkaz zbog svog ponašanja”, zaključio je glumac, koji je prethodno na Instagramu i Fejsbuku opisao iskustvo s pomenutim profesorom.

MRZIO KOLEGE

"Primljen sam na akademiju u klasi jednog „velikog glumca i profesora”, pošto je preminuo, neću navoditi ime, ali svako ko želi može da sazna ko je. Pošto su svakog pijanca koji je izašao na scenu u vrijeme Tita nazivali „gromadom”, „bardom glumišta”, očekivao sam da će nas ovaj učiti tajnama naše profesije, širiti nam vidike itd. Ubrzo sam shvatio da je klasa samo paravan za ličnu promociju, širenje mržnje prema kolegama i, naravno, neprimjereno ponašanje prema studentkinjama. Kažem naravno, jer je taj već ranije bio poznat kao neko ko ima sklonost prema mladim djevojkama. Na časovima su se često čule rečenice tipa „poljubi profu u obraz”, „kako ona zna da obuče ono što profa voli”, a nerijetko je u šali bilo dodirivanja butina, vrata, lica… Pitao sam koleginice zašto ne odemo da tražimo njegovu smenu, na šta sam dobio odgovor da on to ,,ne misli stvarno” i da se samo šali. I to razumijem, strah. Cijela Srbija zna ime ovog „barda glumišta”, ko je sad ona ili on od 19 godina da ga zaustavi i spriječi. Kad sam se usprotivio profesoru, dobio sam komentar da sam „zaglupljen”, „zatvoren” i da ne shvatam šalu – napisao je Darko i dodao da je glumačka „veličina” potom pokazala pravo lice:

OSVETA PREKO OJCENE

"Pošto je znao da se bavim borilačkim sportom, zamolio me je da odem s njim na sud i poslije suđenja nađem čovjeka s kojim je u sporu i priprijetim mu da „pazi šta radi” i da „dobro razmisli da li želi dalji spor s njim”. To sam kategorički odbio, rekavši da nisam ničiji batinaš. Od tog momenta sam na klasi označen kao glavni problem, težak za saradnju, svojeglav i impulsivan, jer nisam htio da išamaram čovjeka godina mog dede. A od mog „milog” profesora dobio sam sedmicu iz glume (na zaprepašćenje cijele klase, koja zna kako radim), uz obrazloženje da nikad nije uspio da izađe na kraj s mojim karakterom. Na to sam odgovorio: „Nikad i nećeš.” Ubrzo je dotični smijenjen jer su isplivali svi skandali s njim, a na mjesto profesora došla je Olivera Viktorović Đurašković, koja nam je svima uljepšala život kao profesor i čovjek”, napisao je između ostalog mladi glumac, koji je diplomirao na tadašnjoj Akademiji umjetnosti, gdje je Bekjarev svojevremeno predavao. Tragom njegovih riječi, došli smo i do podatka da je pokojni glumac 2012. dobio otkaz na fakultetu Megatrend, koji se danas zove „Džon Nezbit”. Takođe, da je riječ baš o Bekjarevu, govori i podatak da se on 2011. potukao s kolegom Tanasijem Uzunovićem.