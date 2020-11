Oči cijelog svijeta večeras su uprte u Beč, gdje se dogodio napad na sinagogu.

Austrijska policija potvrdila je da je ranjeno više osoba, kao i policajac koji je čuvao zgradu, a koji se nalazi u životnoj opasnosti.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak ceijlog napada – UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ!

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK