Baron, bankar, čovjek težak 200 milijardi - Bendžamin Rotšild

Sin Edmonda Rotšilda, čovjeka koji je do svoje smrti važio za najbogatijeg člana ove moćne bankarske porodice, preminuo je u Švajcarskoj.

​Kako je saopštila porodica, on je preminuo u petak u svom domu.

JUST IN - Baron Benjamin de Rothschild (57), banker and Chairman of the Edmond de Rothschild holding company, has died of a heart attack. pic.twitter.com/6UGQwgrDCr

