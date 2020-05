Bajkovit prizor: Helikopteri zasuli medicinske radnike laticama cvijeća

Iz velikog broja helikoptera koji pripadaju indijskim ratnim snagama i indijskoj mornarici, bacane su latice cvijeća iznad vodećih bolnica u kojima se liječe pacijenti koji boluju od Covid -19 širom zemlje, uključujući Delhi, Šilong, Guvahati i Mumbaj, javlja indijski Ekonomik Tajms.

Dva mjeseca od prvog zabilježenog slučaja u zemlji ima više od 1.300 potvrđenih smrtnih ishoda povezanih sa korona virusom.

A helicopter from Hakimpet Airforce station showered flower petals on #HealthcareHeroes fighting #COVID__19 virus at Gandhi Medical College hospital in #Hyderabad #Airdrop #AirForceSalutes #salutecoronawarriors #coronavirus pic.twitter.com/H0E0epvG6O

— Aashish (@Ashi_IndiaToday) May 3, 2020