Bajer: Prijedlog pomijeranja granica na Balkanu mora biti odbačen

Izvjestilac za zapadni Balkan u njemačkom Bundestagu Peter Bajer poručio je da prijedlog pomijeranja granica u regionu mora biti odbačen, te da će evropske perspektive za Srbiju i Kosovo da budu stavljene ad akta ako i dalje ne bude ozbiljne volje za napretkom.

Bajer je rekao da od sutrašnjeg sastanka o zapadnom Balkanu u Berlinu očekuje odgovorno i konstruktivno ponašanje i koncentrisanje na izvorni sadržaj i okvire dijaloga Srbija-Kosovo.

"Možemo da se nadamo da će Srbija i Kosovo ovaj susret da iskoriste konstruktivno i da će da razgovaraju o procesu normalizacije. Jer ako i dalje ne bude ozbiljne volje za napretkom, EU perspektive će za obe zemlje da budu stavljene ad akta", istakao je Bajer, koji je i poslanik Hrišćansko-demokratske unije u Bundestagu.

On je istakao da se o predloženoj razmjeni teritorija više ne govori toliko, ali smatra da tu ne smije biti opuštanja, jer bi pomijeranje granica po etničkim principima moglo da uzrokuje lančanu reakciju, prenose beogradski mediji.

"Zbog toga ovaj prijedlog, bez obzira sa koje strane dolazi, mora da se odbaci, i to tako da u to nema nikakve sumnje. Jer u najgorem slučaju može da dođe i do rasplamsavanja i oružanog sukoba", poručio je Bajer.

On je rekao za Dojče vele da su njegovi nedavni razgovori u regionu bili konstruktivni, ali je ukazao na činjenicu da je smanjeno trenutno povjerenje u EU, koja bi svojim autoritetom mogla da se uključi u raspravu.

"To je, međutim, drugačije kada je riječ o NJemačkoj i njenim mogućim impulsima za sadržajna i održiva rješenja. Kada sagledamo tu činjenicu, onda možemo da zaključimo da bi konferencija u ponedjeljak u Berlinu mogla u velikoj mjeri da doprinese tom procesu", zaključio je Bajer.