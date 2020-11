- Dobićemo ovu trku - započeo je Bajden svoje obraćanje.

On je rekao da svi treba da budu svjesni promjena koje su se dogodile od juče do danas.

- Zaostajali smo u Džordžiji, sada vodimo i osvojićemo ovu državu. Zaostajali smo u Pensilvaniji, osvojićemo je. Dobićemo Arizonu, dobijamo Nevadu, upravo nam se vođstvo dupliralo u Nevadi - istakao je Bajden.

Bajden očekuje da će da osvoji 300 elektorskih glasova.

- Pogledajte i ostale brojke. Dobićemo ovu trku sa nevjerovatnom i jasnom većinom. Imamo više od 74 miliona glasova, toliko nije osvojio nijedan predsjednik u istoriji SAD - istakao je Bajden i dodao da brojke i dalje rastu.

Joe Biden: "We have serious problems to deal with. COVID, the economy, racial justice and climate change. We don't have any more time to waste on partisan warfare." https://t.co/muaB5VhVsz pic.twitter.com/VlqUMHliAF

— CBS News (@CBSNews) November 7, 2020