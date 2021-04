Bajden razgovarao sa Putinom, predložen sastanak u trećoj zemlji

- Predsjednik Bajden je potvrdio svoj cilj: izgradnja stabilnih i predvidljivih odnosa sa Rusijom u skladu sa interesima SAD i predložio da održavanje sastanka-samita u trećoj državi u narednih mjesec dana radi razgovora o cijelom spektru pitanja sa kojima se suočavaju SAD i Rusija - navodi se u saopštenju.

President Biden spoke today with President Putin, making clear the United States’ resolve to defend our national interests and expressing our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

— The White House (@WhiteHouse) April 13, 2021