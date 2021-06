Bajden: Odnosi Vašingtona i Moskve na niskom nivou, Putin je u pravu

Američki predsjednik Džozef Bajden rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin u pravu kada kaže da su odnosi između dvije zemlje na niskom nivou.

- On je u pravu kada kaže da su odnosi na niskom nivou, a to zavisi od njegovog odgovora i djelovanja u skladu sa međunarodnim normama, što u mnogim slučajeva on ne čini - rekao je Bajden nakon samita G7 u Britaniji.

Bajden je napomenuo da je rekao Putinu prije nego što je izabran za predsjednika da će provjeriti da li je ruski lider bio umiješan u američke izbore.

- Provjerio sam, imao sam pristup obavještajnim podacima, i on jeste bio upleten u te aktivnosti - tvrdi Bajden.

Bajden, koji će se sastati sa Putinom u Ženevi naredne sedmice, rekao je da SAD ne žele sukob sa Rusijom.

- Suština je u tome da mislim da je najbolji način da se ovo riješi da se ja sastanem sa njim. Јa ću sa njim biti veoma jasan i otvoren u vezi sa našim zabrinutostima - rekao je Bajden.