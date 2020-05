Bajden negira da je seksualno napastvovao pomoćnicu

Kandidat za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke Džo Bajden negirao je da je seksualno napastvovao bivšu pomoćnicu u Senatu 1993. godine.

Ovo je njegovo prvo javno izjašnjavanje na tu temu nakon što se suočio sa intenzivnim pritiskom da odgovori na optužbe, prenio je Rojters.

- Želim da odgovorim na optužbe bivše službenice da sam se nedolično ponašao prije 27 godina, naveo je Bajden u saopštenju. One nisu tačne. To se nikada nije dogodilo - istakao je on.

Tara Rid iz Kalifornije, koja je radila kao pomoćnica u Bajdenovoj kancelariji u Senatu od decembra 1992. do avgusta 1993, optužila ga je za seksualno napastvovanje.

Optužbe Ridove pojavile su se u trenutku kada se Bajden pozicionirao kao glavni demokratski oponent Donaldu Trampu, koga je, inače, više žena optužilo za nedolično i nasilničko seksualno ponašanje tokom prošle izborne trke za Bijelu kuću.