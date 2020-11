Bajden bio kod ortopeda, povreda na stopalu veća nego što se mislilo

U saopštenju iz Bajdenove kancelarije navodi se da se incident desio tokom vikenda i da je novoizabrani predsednik juče bio kod ortopeda i na snimanju noge.

Ljekari su prvobitno mislili da je on istegao zglob ali su zatražene dodatne pretrage povrede. Nakon snimaka potvrđeno je da ima manjih pukotina. Moraće da u narednim sedmicama nosi langetu.

-Prvi rendgenski snimci nisu pokazali prelom, ali je medicinski tim naložio da se uradi skener. Naknadnim analizama pronađene su male frakture na dve male kosti u njegovom desnom stopalu, naveo je on a preneo Tanjug.

Update: The president-elect’s doctor says additional scan showed multiple small fractures mid foot that will keep Mr. Biden in a boot for several weeks. https://t.co/98cEURHZQ0

— Kelly O'Donnell (@KellyO) November 30, 2020