Bagdadi se pojavio se prvi put nakon pet godina i najavio osvetu VIDEO

Na snimku se pojavljuje lider ID sa crvenom bradom u crnoj odjeći, kako sjedi na podu pored mitraljeza.

To je njegov prvi snimak od kako je održao govor u džamiji El Nusra u Mosulu 2014. godine.

On je u videu od 18 minuta govorio da je Islamska država izgubila kalifat u Siriji i Iraku, ali je istakao da borba sa Zapadom nije još gotova.

#ISIS produces a video showing Abu Bakr al-Baghdadi alive.

After Mosul 2014, It’s His first Video.

Claimed by Their Handle. pic.twitter.com/B4BziqZr7E

— Manish Prasad (@manishindiatv) April 29, 2019