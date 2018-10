Babuške već decenijama bez problema žive u Černobilju  VIDEO

Oko 350.000 ljudi evakuisano je iz Černobilja nakon nuklearne eksplozije 1986. godine.

Radijaciji je bilo izloženo gotovo 8,4 miliona ljudi. Međutim, bilo je i onih koji su riješili da ostanu bez obzira što su voda, vazduh i hrana kontaminirani, poput ove bake.

Ona je rješila da tamo ostane i ubjedi sve da se tamo može živjeti bez obzira na veliku radijaciju koja je u gradu prisutna (400 puta veća nego u Hirošimi nakon nuklearne katastrofe).

Ljudi su zato riješili da snime film o životu babuški u Černobilju. Reditelji Holi Moris i Ana Bogart su istražili to područje i došli do podataka da tamo obično živi od osam do 12 baka, u zavisnosti od sela.

"Mene ne plaši radijacija. Plaši me gladovanje. Ukoliko odeš odavde, umrećeš. Oni su u gorem položaju nego mi koji živimo ovde. Otadžbina je otadžbina, nikada je neću napustiti ni puškom da me teraju," rekla je babuška.

Jedan od reaktora elektrane "Vladimir Iljič Lenjin" - kako se zvanično zvala černobiljska nuklearna elektrana, eksplodirao je 26. aprila u 1.24 sati poslije ponoći po lokalnom vremenu. Na licu mjestu stradala je 31 osoba.