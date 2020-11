Azeri divljački uništavaju pravoslavna jermenska groblja: Snimci iz Karabaha zgrozili svijet

U pozadini se čak čuje i smijeh muškarca koji snima, a sve su postavili na mrežu TikTok.

"Ovo je razlog zašto su Jermeni ponijeli i nadgrobne ploče i tijela svojih bližnjih prilikom napuštanja Karabaha", pisalo je u jednom komentaru.

More footage of Azerbaijani Military destroying Armenian graves soon as they took over the Armenian territories. This is why Armenians took the tombstones and bodies of their loved ones with them. pic.twitter.com/vIgfQcNmiw

— ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) November 26, 2020