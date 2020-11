Pripadnici vojske Azerbejdžana oskrnavili su spomenik Vazgena Sarkisjana u Šušiju.

Vazgen Sargsian bio je jermenski vojni pukovnik i političar.

Bio je prvi ministar odbrane Jermenije od 1991. do 1992. godine, a zatim od 1995. do 1999. Službu premijera Jermenije obavljao je od 11. juna 1999. godine do svog atentata 27. oktobra te godine.

Azeris vandalizing "Sparapet" Vazgen Sargsyan's statue in Shushi.

Nothing suprising. pic.twitter.com/PneAHKal6Q