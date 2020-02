Avion u Turskoj se prepolovio pri slijetanju

Naime, avion kompanije Pegasus Airlines je izletio prilikom slijetanja s pise na međunarodnom aerodromu u Istanbulu, nakon čega se raspao na dva dijela.

Zasad nema informacija o okolnostima u kojima je došlo do ove nesreće, a nema podataka ni o mogućim žrtvama.

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:pic.twitter.com/by2Vynbz6N

— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) February 5, 2020