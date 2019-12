Avion sa 38 osoba nestao sa radara

Avion se uputio u bazu na Antarktiku, kontakt je izgubljen sat vremena po poletanju, a vlasti su nekoliko sati kasnije saopštile da nisu optimistične.

Vojska je ranije pokrenula akciju potrage i spasavanja.

U pitanju je avion “C-130 Herkules” u kom je bilo 17 članova posade i 21 putnik, među kojima troje civila.

Predsjednik Čilea Sebastijan Pinjera je na Tviteru objavio da sa ministrima odbrane i unutrašnjih poslova u štabu vazduhoplovnih snaga prati situaciju, prenosi AP.

Vazduhoplovne snage su objavile da sa avionom nisu imale kontakt više od sedam sati i da je vjerovatno da je letjelica ostala bez goriva.

U avionu se nalazilo osoblje koje je trebalo da pregleda plutajući naftovod kojim se snabdjeva antarktička baza.

A Chilean Air Force C130 Hercules is missing between Chile and Antarctica.

An Avro RJ100 from Aerovias DAP has been spotted flying near the area where radar contact was lost with the C130https://t.co/Ef5SSOoJNq pic.twitter.com/h8G816D0js

— Flightradar24 (@flightradar24) December 10, 2019