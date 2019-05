Avion sa 136 putnika sletio u rijeku

Incident se dogodio prilikom slijetanja aviona "boing 737" u vojnoj bazi u Džeksonvilu tokom olujnog nevremena. U avionu je bilo 136 putnika i sedam članova posade.

"U bolnicu je prebačena 21 osoba sa različitim vrstama povreda. Niko nije u teškom stanju", saopšteno je iz kancelarije šerifa Džeksonvila.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019