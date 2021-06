Na fotografiji se vidi Dreamliner 787 sa prednjim dijelom aviona na zemlji, dok pored njega stoje stepenice.

Ouch!

British Airways 787 Dreamliner (G-ZBJB) has suffered from a nose gear collapse on stand 583 at Heathrow Airport#aviation #AvGeek pic.twitter.com/HdbfnONxNO

— M Zulqarnain B (@MZulqarnainBut1) June 18, 2021