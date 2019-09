Automobilom uletio u glavnu salu luksuzne zgrade čiji je vlasnik Donald Tramp

U tom luksuznom stambenom objektu u Nju Rošelu američki predsjednik Donald Tramp i njegova porodica nemaju prebivalište, ali je ono u njihovom vlasništvu, prenosi Rojters

Lokalna mreža ABC-a je prenijela da je vozač izašao iz svog mercedesa i sjeo na sofu u glavnom holu poslije upada.

Nije bilo ništa sumnjivo u upadu, saopštila je policija iz Nju Rošela lokalnim medijima.

"Car ploughs into lobby of Trump Plaza in New Rochelle, NY" https://t.co/fgbtnLbOTT

— Ryan Young (@Young_Ry12419) September 18, 2019