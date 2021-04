Automobilom divljao na glavnom gradskom trgu, zaustavio ga prolaznik "skokom" kroz prozor

Neposredno pored mjesta na kojem se incident dogodio veliki broj ljudi stajao je u redovima za vakcinisanje.

A man jumped through a car window to stop a vehicle that rammed into the main square of Tirana in Albania.

The driver was under the influence of drugs, police say pic.twitter.com/DaWdkBCWP1

— TRT World (@trtworld) April 25, 2021