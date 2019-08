Autobus sletio u provaliju, poginulo 13 Kineza

U autobusu je u trenutku nesreće bilo 44 Kineza i dvoje državljana Laosa, vozač i vodič.

Nakon što je autobus kasno sinoć sletio sa puta, pokrenuta je spasilačka operacija u planinskom predjelu gdje su putevi loši, prenosi Rojters.

Uzrok nesreće još nije utvrđen.

Autobus je putovao iz Vijentijana ka 300 kilometara udaljenom Luang Prabangu, drevnoj prestonici koja je na Uneskovoj listi svjetske baštine.

Broj kineskih turista u Laosu svake godine raste, a prošle godine ih je, prema zvaničnim podacima, bilo više od 800.000.

13 Chinese nationals killed, 31 others injured in tour bus crash in northern Laos https://t.co/SiyHw9j5Qa pic.twitter.com/HKiaI9E0GK

— China Xinhua News (@XHNews) 20. kolovoza 2019.