Autobus se survao u provaliju, 25 mrtvih

Šef lokalne policije Doli Gumara izjavio je da je 14 osoba povrijeđeno, od kojih je jedna u kritičnom stanju.

Nesreća se dogodila nešto prije ponoći po lokalnom vremenu.

DEVELOPING: At least 24 people dead in Indonesia after bus plunges into ravine - police pic.twitter.com/EYClBTZDVf

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 24, 2019