Užas: Autobus sa svatovima pao u rijeku, poginule 24 osobe

Vozač je izgubio kontrolu nad autobusom nakon što mu je pukla jedna guma dok se kretao autoputem, rekla je policijska službenica Radžendra Kumar, prenio je AP.

#Rajasthan: 24 died and four injured as bus falls into river in Bundi district. Rescue, relief work in progress. pic.twitter.com/zuRq73Xf2R

— All India Radio News (@airnewsalerts) February 26, 2020