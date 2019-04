Autobus oduvan s puta, 12 ljudi povrijeđeno FOTO

Autobus sa 39 putnika bio je bukvalno oduvan s puta, nakon čega je 12 lica zatražilo medicinsku pomoć.

#tornado in #romania Today, 30th April before two Hours. Photos by Meteo Nord-Est, Alin Tarnovsvchi and Cristina Matei pic.twitter.com/fDNn2YCbYR

Desetak kuća u gradu Dragalina ostalo je bez krova, javili su mediji.

Vatrogasci su danas imali više od 20 intervencija i u okrugu Jalomita zbog snažne oluje i kiše.

Meanwhile, in #Romania.#NewNormal, unless we get our act together and declare #ClimateEmergency, have WWII mobilization for #GreenNewDeal and #renewableenergy. pic.twitter.com/AGrrjVwfmG

— Torsten Luetten 🔆🌡 (@TorstenLuetten) April 30, 2019