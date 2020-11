Austrijske "Kobre" navodno su uhapsile četvoricu napadača, koji su večeras izveli teroristički napad u centru Beča.

Kako navode mediji u Austriji četvorica terorista su se predala policiji.

Appears these guys are no longer suspects and were released. https://t.co/gtAeVdBoRN

Еко Кобре Аустрије заробиле четворицу терориста pic.twitter.com/KTUFW96PfG