Austrijska vojska izašla na ulice: Specijalci love teroriste po gradu, krvava noć u Beču

U centru Beča večeras je došlo do pucnjave u blizini sinagoge na Švedenplacu, a kako prenose austrijski mediji ubijeno je sedam osoba.

Austrijska policija je za sada potvrdila da je jedan njihov pripadnik izgubio život.

Prema informacijama koje prenosi RIA Novosti vojska je uzela učešća u specijalnim operacijama u austrijskoj prestonici.

BREAKING - Miltary deployed to secure the city center of #Vienna.

Policija je potvrdila da su napadi izvedeni na šest različitih mjesta u Beču, a izvršitelji su nosili sa sobom duge cijevi. Jedan napadač je ubijen, više civila je teško ranjeno.

Prema prvim zvaničnim izvještajima, u bečkim bolnicama ima 15 povrijeđenih.