Austrijska firma prodaje odjeću sa fotografijama iz Aušvica

Na Tviter nalogu muzeja rečeno je da je ponuda takvih proizvoda sa slikama Aušvica "uznemirujuća i bez imalo poštovanja", prenio je AP.



Navodi se da firma, sa sjedištem u Australiji, dozvoljava umjetnicima da kreiraju i dizajniraju majice i ostale produkte i direktno ih prezentuju javnosti.

Iz te su firme odgovorili da će sporni proizvodi momentalno biti uklonjeni iz prodaje.

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz - a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered - is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) May 7, 2019