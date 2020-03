Australijski ministar zaražen virusom korona, bio kod Trumpove kćerke

Osim toga bio je u utorak na sastanku u Sidneju s premijerom Skotom Morisonom i drugim članovima kabineta.

- Јutros sam se probudio s temperaturom i grloboljom. Osjećam se dobro i informisaću vas o svom stanju - saopštio je Daton.

Peter Dutton was also in very close contact with Ivanka Trump and the US attorney-general https://t.co/8IpVcpjKCb

— Amy Remeikis (@AmyRemeikis) March 13, 2020