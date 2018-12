Australija "gori": Temperature do 49 stepeni

Toplotni talas nastavlja da se širi Australijom sa prognozom da će temperature dostići 49 stepeni Celzijusa na zapadu zemlje.

Pojačana je opasnost od požara, a tu su i upozorenja na kvalitet vazduha širom zemlje.

Nacionalna Meteorološka agencija je za danas prognozirala maksimalnih 49 stepeni Celzijusa za oblast Pilbara u Zapadnoj Australiji.

To je samo dva stepena ispod najviše temperature ikada zabilježene u zemlji od 50,7 stepeni na aerodromu Udnadata u Јužnoj Australiji 1960. godine, prenosi danas britanski list Gardijan.

Ekstremna vrućina širi se u državama u Zapadnoj Australiji, Јužnoj Australji, Viktoriji, Novom Јužnom Velsu i dijelovima centralnog Kvinslenda.

Temeprature na jugu su između 10 i 14 stepeni Celzijusa više od prosječnih, navela je agencija.

Јužna Australija će danas imati temperature od 40 stepeni Celzijusa, dok je u Adelejdu predviđeno maksimalnih 41 stepen i 46 stepeni za Port Ogastu i Kuber Pedi.

U Sidneju u centru grada će temperatura dostići 29 stepeni, dok će 39 stepeni Celzijusa biti u Penritu na zapadu. Dalje ka unutrašnjosti zemlje predviđa se 42 stepena u mjestu Dabo i 44 za oblast Riverajna.

Očekuje se da će za vikend temperature u Sidneju dostići 32 stepena u subotu i 34 u nedjelju. Zdravstvena uprava Novog Јužnog Velsa izdala je upozrenje za kvalitet vazduha za Sidnej pošto su s ekstremnom toplotom počeli da rastu nivoi ozona.

Kako se navodi, izloženost ozonu iritira pluća tako da ljudi s astmom i drugim teškoćama treba posebno da se paze. Upozorenja za požare takođe su upućena za velike dijelove Zapadne Australije, Јužne Australije i Viktoriju.

Kako izgleda prema Meteorološkoj agenciji ne vidi se kraj toplotnom talasu. Kako navodi agencija, slabiji do jakih toplotnih talasa predviđaju se od petka do utorka od s,everozapadne obale preko centralnog Kvinslenda do Viktorije na južnoj obali.