Atlantikom juri najjači uragan ikad zabilježen u tom dijelu okeana

– Od 17.00 sati (AST) u nedjelju, maksimalni vjetrovi duvali su brzinom od 185 kilometara na sat, sa većim naletima. Postepeno slabljenje očekuje se u sljedeća dva dana, ali Lorenco će tokom svog toka vremena ostati veliki uragan. Uraganski vjetrovi protežu se 130 kilometara spolja od centra, a olujni vjetrovi do 405 km – naveli su iz NHC.

#Lorenzo Cat 5 LARGE AND POWERFUL CATEGORY 5 LORENZO BECOMES THE STRONGEST HURRICANE THIS FAR NORTH AND EAST IN THE ATLANTIC BASIN 11:00 PM AST Sat Sep 28 Location: 24.2°N 44.9°W Moving: N at 10 mph Min pressure: 925 mb Max sustained: 160 mph pic.twitter.com/s99zKeOKQ6

Oluja se kreće na sever-severoistok brzinom od 16 kilometara na sat i na putu je da pogodi ili prođe pored Azora.

Očekuje se da će Lorenco u utorak i srijedu izbaciti 8-15 centimetara kiše iznad većeg dijela zapadnih Azora, stvarajući rizik od životno ugrožavajućih bujičnih poplava, dok će iznad centralnih Azora pasti 2,5-5 centimetara kiše. Talasanje vode širom basena Sjevernog Atlantika moglo bi stvoriti opasne struje.

Lorenco je uragan koji je otišao najviše na istok u Atlantskom okeanu od bilo koje od prethodnih 35 oluja kategorije 5 zabilježenih u Atlantiku od 1920. Prethodna rekordna oluja dospjela je na istok basena na skoro deset stepeni (960 km) manje od Lorenca, koji bi takođe mogao uzrokovati oluje u djelovima Velike Britanije, što je rijetkost, piše Gizmodo. Moguće je da će u Irskoj biti jakih vjetrova zbog Lorenca, koji će do tada značajno oslabiti.

If I am looking at this monster correctly from left to right, if placed over the states, it would stretch from a small portion of Arizona to off the East coast.

