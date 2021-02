Astra Zeneka smanjuje isporuke vakcina za EU?

Kompanija Astra Zeneka prenijela je Evropskoj uniji da će u drugom kvartalu isporučiti tom bloku manje od 90 miliona doza svoje vakcine protiv korona virusa, prenosi Rojters pozivajući se na neimenovanog zvaničnika EU.



Prema navodima zvaničnika EU, koji je direktno učestvovao u pregovorima sa britansko-švedskim proizvođačem lijekova, to znači da će Astra Zeneka isporučiti manje od polovine od broja dogovorenih vakcina za snabdijevanje EU u drugom tromjesečju.

Prema ugovoru Astra Zeneke sa EU, koji je procurio prošle nedjelje, kompanija se obavezala da isporuči 180 milona doza bloku u drugom kvartalu.

Ukoliko dođe do smanjenja doza vakcina to bi moglo da utiče na mogućnost EU da ostvari svoj cilj o vakcinisanju 70 odsto odraslih osoba do ljeta.

Zvaničnik EU, koji je tražio da ostane anoniman, potvrdio je da Astra Zeneka planira da isporuči oko 40 miliona doza u prvom kvartalu, što je opet manje od polovine od 90 miliona doza, koliko je trebalo da isporuči.

Portparol kompanije rekao je da se nadaju da će moći bolje da uskladi isporuke sa avasnim ugovorom o kupovini vakcina.

U Evropskoj komisiji, koja koordiniše pregovore sa proizvođačima vakcina, odbili su da komentarišu ove podatke.