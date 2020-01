Arhiepiskop američki Elpidofor pisao Pompeu: U Crnoj Gori se krše ljudska i vjerska prava pravoslavnih hrišćana

Arhiepiskop američki Vaseljenske patrijaršije Elpidofor, napisao je pismo američkom državnom sekretaru Michaelu R. Pompeu u kojem ga upozorava na najgrublje kršenje ljudskih i vjerskih prava pravoslavnih hrišćana u Crnoj Gori, a povodom usvajanja kontroverznog Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

Radi se o jednom od najuticajnijih episkopa, ne samo u SAD, već u cijelom svijetu. Prevod teksta pisma donosimo u cjelosti.

Cijenjenome Michaelu R. Pompeu

Državnome sekretaruU.S. Department of State

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

Dragi gospodine državni sekretaru

Kao predsjednik Sabora kanonskih pravoslavnih episkopa u Sjedinjenim Američkim Državama, imam posebnu čast preporučiti Vašoj pažnji posebnu zabrinutost pravoslavnih hrišćana naše zemlje, za našu braću i sestre u Crnoj Gori, koji podnose narušavanje vjerskih sloboda nakon nedavnog usvajanja “Zakona o slobodi vjeropispovijesti i statusu vjerskih zajednica” od strane crnogorskog parlamenta.

Čini se da implementacija ovoga zakona podrazumijeva sredstvo za konfiskaciju crkvenih nekretnina izgrađenih prije 1918, a kojima nedostaje formalna dokumentacija o posjedovanju. Našabraća i sestre u Pravoslavnoj crkvi u Crnoj Goru su direktno pogođena ovim mjerama koje prijete osamstogodišnjem kontinuiranom duhovnom prisustvu i kulturnom nasljeđu. Duboko sam zabrinut zbog sve izraženijih tenzija u crnogorskom društvu, u vrijeme dok pravoslavni hrišćani nastavljaju sa svojim mirnim protestima u naporu da zaštite svoje svetinje.

Pozivam Vas, stoga, da zaštitite pravoslavne hrišćane u Crnoj Gori, a protiv bilo kojeg oblika kršenja njihovih ljudskih i vjerskih prava, te Vas u potpunosti podržavam u vašem vodstvu međunarodnih diplomatskih pristupa u postizanju pravičnih rješenja, kako u ovoj situaciji, tako i u drugim situacijama koje uključuju vjerske slobode širom svijeta. Molim se za mir u Crnoj Gori, vjerske slobode za sve i otvoreni dijalog sa svim strankama o ovom zakonu. Molim se također za Vašu porodicu i za Sjedinjene Američke Države.