Ankara će povećati broj vojnika na Kipru

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan najavio je da će Ankara povećati broj vojnika na Kipru.

Erdogan je rekao da Turskoj ne treba mornarička baza na Kipru, ali bi takav jedan objekat bio važan sa "psihološke tačke gledišta".

"Nećemo smanjivati broj vojnika, već ćemo ih povećati", rekao je on turskim novinarima, koji su ga pratili na put u Azerbejdžan, ne iznoseći detalje.

On je rekao da po pitanju Kipra gubi strpljenje, ističući da bi sve to do sada bilo završeno da su kiparski Grci podržali ujedinjenje ostrva na referendumu u aprilu 2004. godine, prenosi AFP.

Kipar je podijeljen od turske invazije 1974. godina kada je turska vojska okupirala sjeverni dio ostrva, odnosno trećinu, kao odgovor na vojni udar Grčke.

Vjeruje se da Turska ima oko 35.000 vojnika na sjeveru Kipra.