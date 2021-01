Angela Merkel odlučila: Njemačka ostaje "zaključana" do 14. februara

Njemačka je odlučila da strogi "lokdaunu" traje 14. februara zbog korona virusa, prenose svjetski mediji.

Merkelova i čelnici 16 pokrajina dogovorili su se večeras da se uz postojeće uvedu i mjere obaveznog nošenja visokokvalitetnih medicinskih zaštitnih maski u prodavnicama i u javnom prevozu, prenosi "The Guardian".

To uključuje takozvane hirurške maske, te maske poznatije po oznakama FFP2 i N95.

Prema novim pravilima, građanima će biti zabranjeno nošenje platnenih maski ili šalova kao zamjene za maske u javnom prevozu, javljaju njemački mediji.

Uz to, dokument s novim mjerama predviđa da Savezno ministarstvo rada i socijalnih pitanja donosi uredbe o radu od kuće. Prema njoj, poslodavci moraju omogućiti zaposlenima rad od kuće kad god je to moguće. To bi smanjilo kontakte na poslu, ali i na putu do posla, što bi trebalo da uspori širenje korona virusa, prenosi Tanjug.

Od poslodavaca se, takođe, traži da uspostave fleksibilno radno vrijeme za sve one koji moraju da idu na posao da bi se izbjegla gužva u javnom prevozu u ranim jutarnjim i poslijepodnevnim časovima.

Ograničenja su djelovala, navodi se u radnom dokumentu koji je procurio sa sastanka Merkelove i pokrajinskih premijera, jer se smanjio broj novih infekcija, a lagano je padao i pritisak na bolnice i jedinice za intenzivnu njegu.

Ipak, pad broja zaraženih u Njemačkoj mora biti dodatno ubrzan kako bi se sprečio rizik od širenja novog soja korona virusa. Jedna od važnijih tema sastanka je i odluka o otvaranju škola. Od toga se, po svemu sudeći, za sada odustaje, te se nastavlja onlajn nastava.

Za nastavak takvog režima u školstvu naročito se zalaže kancelarka Merkel, dok su neki pokrajinski čelnici protiv, ali se u ovom trenutku čini da će stav Merkelove prevladati, prenio je portal Index.hr.

Njemačka se još od novembra nalazi u nekoj vrsti lokdauna, koji je prvo trebalo da traje samo četiri sedmice i da se završi prije božićnih praznika. U zemlji su, u međuvremenu, zatvorene škole, prodavnice koje ne prodaju osnovne namirnice, barovi, restorani te sadržaji za zabavu i kulturu, uz mjere koje su od uvodenja početkom novembra postupno pojačavane.

Na snazi je i mjera prema kojoj jedno domaćinstvo može posjetiti samo jedna osoba izvan njenih članova.

U okruzima gdje je više od 200 novooboljelih na 100.000 stanovnika u sedam dana nije dozvoljeno napuštanje kuće dalje od 15 kilometara.