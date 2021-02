Angela je presudila: Ja se time vakcinisati neću

Stotine hiljada doza vakcina protiv koronavirusa kompanije Astrazeneka u Njemačkoj propada. Posljednji je sud dala Angela Merkel: Ja se ne vakcinišem.

Iako je Evropska agencija za lijekove odobrila vakcinu Astrazeneke za korišćenje i iako je Njemačka nabavila 1,4 miliona doza te vakcine britansko-švedske kompanije, iskorišćeno je tek manje od 190.000 doza, što je oko 13 posto. Međutim, konačno je tu vakcinu zakucala njemačka kancelarka.

Naime, kako prenose hrvatski mediji, Angela Merkel, koja ima 66 godina, izjavila je da se neće vakcinisati Astrazenekinom i Oksfordovom vakcinom, jer "ne ulazi u grupu ljudi za koje se ta vakcina preporučuje".

Kancelarka je tako, još jednom, stala iza njemačkih naučnika koji ne predlažu osobama starijim od 65 godina da se vakcinišu Astrazenekom. Istovremeno, britanski list Gardijan saznaje da je od oko 1,4 miliona vakcina britansko-švedske kompanije poslate u Njemačku, iskorišćeno manje od 190.000, što je oko 13 posto.

Tako je ogromna količina tih vakcina ostala netaknuta, iako ih je EMA odobrila.

Kada je bila upitana da to prokomentariše, njemačka kancelarka je za njemačke medije rekla: "Astrazeneka je pouzdana, djelotvorna i sigurna vakcina, odobrena od Evropske agencije za ijekove i preporučena u Nemačkoj za osobe mlađe od 65 godina. Sve vlasti kažu da se ovom cjepivu može vjerovati. Sve dok su zalihe vakcina oskudne, kao što je to trenutno slučaj, ne možete birati čime ćete se vakcinisati."

Nakon toga uslijedilo je potpitanje novinara: "S obzirom na ovaj problem prihvatanja vakcina, ne biste li trebali biti primjer drugima i vakcinisali se, što je Angela Merkel kratko i sigurno uzvratila: "Ja imam 66 godina i ne pripadam grupi preporučenoj za Astrazeneku."

Ali, novinar "Frankfurter algemajne cajtunga" je imao još pitanja: "Mogli biste za promociju vakcinacije uzeti Biontekovu vakcinu". Ali Angela Merkel je imala odgovor i na to: "Ono je vrlo dobro prihvaćeno. Mislim da je ispravno da, uz posebno ranjive i starije osobe, prvo pozovemo one grupe stanovništva koje ne mogu da drže distancu u svom poslu da se vakcinišu. To su ljudi koji bi trebali doći na red prije nekoga poput mene."

Podsjetimo, delotvornost Astrazeneke prije Angele Merkel u pitanje je doveo francuski predsednik Emanuel Makron, koji je rekao da je ona "kvazinedelotvorna" za osobe starije od 65 godina. Poljske i švedske vlasti su takođe bacile sumnju na tu vakcinu.

Gardijan je u međuvremenu objavio izvještaj koji pokazuje posljedice ovog razvoja događaja po Evropu – četiri od pet doza vakcine Astrazeneke i Oksforda isporučenih zemljama EU tek treba da budu iskorišćene.

Frapira podatak Evropskog centra za spriječavanje i kontrolu bolesti (ECDC), ako i drugih službenih izvora, 4.849.752 od 6.134.707 doza raspoređenih među 27 zemalja članica, još nije primjenjeno na pacijente.